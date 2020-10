Na twintig jaar Twente maakt Mats Wieffer zijn basisdebuut bij Excelsior: 'Ze praten me nog wel eens na'

Na jarenlang jeugdopleiding en uiteindelijk zijn debuut in het eerste elftal van FC Twente, maakte de 20-jarige Mats Wieffer afgelopen zomer de overstap naar Excelsior. Maandagavond stond de in het Overijsselse Borne geboren middenvelder voor het eerst in de basis bij de Rotterdammers.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen had in eerste instantie een plekje op in het middenveld ingeruimd voor Wieffer, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen De Graafschap. Uiteindelijk werd het grotendeels centraal achterin, vanwege de vroege rode kaart voor linksback Brandon Ormonde-Ottewill.

"Persoonlijk denk ik dat ik redelijk heb gespeeld. Het was een beetje tegenhouden, echt voetballen zat er ook niet in met tien man", vertelt Wieffer daarover. "Vorig jaar bij Jong Twente heb ik ook veel centraal gespeeld, dus ik weet wel een beetje hoe ik moet staan enzo. Soms sta ik nog een beetje verkeerd, maar dan word ik geholpen door Thomas (Oude Kotte, red.)."

"Hij is positioneel he, terwijl het eigenlijk een middenvelder is", vult trainer Marinus Dijkhuizen aan. "Hij heeft vorig jaar bij Jong Twente ook veel centraal gespeeld en daar hebben we hem ook op gescout. Hij kan heel goed voetballen van achteruit maar ook zijn mannetje staan, hij kan goed koppen. Ik ben daar wel heel tevreden over."

Accent

Het was nogal een stap voor Wieffer, afgelopen zomer. Hij verliet het ouderlijk huis in Twente, en verkaste naar Dordrecht. "Het is al een stuk drukker dan waar ik woonde in het oosten", vertelt de middenvelder, die met een positief gevoel terugkijkt op zijn eerste maanden bij Excelsior.

"Het bevalt heel goed, de jongens zijn allemaal aardig. Ik dacht nog dat het misschien een kloof zou zijn, van het oosten naar het westen, maar het bevalt zeer goed. Ze praten me nog wel eens na, mijn accent vinden ze leuk", lacht Wieffer.

Hij maakte maandagavond dus een goede indruk als stand-in verdediger, maar de komende weken hoopt Wieffer meer minuten te maken op zijn favoriete positie. "Normaal gesproken ben ik een middenvelder met loopvermogen en probeer ik altijd een bal vooruit te spelen tussen de linies, dat zijn denk ik wel mijn sterkste punten."

'Keuze zat er al een tijdje aan te komen'

Het is dan ook niet zomaar, dat Dijkhuizen tegen De Graafschap de voorkeur gaf aan Wieffer op het middenveld van de Kralingers. "Die keuze zat er al een tijdje aan te komen", vertelt de trainer van Excelsior. "Mats is een hele creatieve speler. Tot nu toe had hij nog wat moeite om fysiek aan te haken, zo heeft hij een paar enkelblessures gehad. Maar ik wil wat meer vastigheid en creativiteit in m'n team hebben. Dat heeft hij. Het is een speler die op meerdere posities kan spelen en denk ik van grote waarde kan worden voor Excelsior."