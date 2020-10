Sparta Podcast: 'Moet je het Wouter Burger aandoen om te debuteren tegen Feyenoord?'

Twee dagen na sensationele comeback van Sparta tegen AZ (van 0-4 naar 4-4) zijn supporters Ruud van Os en Anton Slotboom nog altijd niet uitgesproken over hun cluppie. Sinclair Bischop was op het Kasteel en schuift ook aan bij presentator Frank Stout in de nieuwste podcast over Sparta.

In de eerste helft verschenen er verschillende termen in de groeps-app van de mannen die de Sparta podcast maken. Variërend van beschamend tot speelbal van AZ. "De wissel van met name Sven Mijnans zorgde wel voor gif in het spel", volgens Bischop.

Sven Mijnans

De jonge middenvelder verving Bryan Smeets, die geen schim meer is van de goede speler van vorig seizoen. "Met Smeets doet Sparta blijkbaar aan walking football", aldus Van Os. Er wordt ook een vergelijking gemaakt tussen Mijnans en andere voormalige talentvolle Sparta-middenvelders van de laatste jaren. Gaat hij de kant op van Kevin Strootman en Marten de Roon ('Al had niemand daar iets van verwacht in zijn beginjaren') of wordt het een Björn Vlasblom?

De mannen hebben hun twijfels over de komst van Mario Engels en zijn enthousiast over de huur van Wouter Burger. Maar moet je iemand die zich zo heeft geprofileerd als Feyenoord-supporter in De Kuip laten debuteren tegen de club waar hij zoveel van houdt? Kan je hem dan niet beter een week later opstellen?

