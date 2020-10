Directeur Luxor: 'Het is zuur om zo je baan kwijt te raken, maar het kan echt niet anders'

Volgens Van Kaam kan het niet anders dan nu 19 man personeel te laten gaan. "Normaal draaien we een dagomzet van tussen de 20 en 50 duizend euro. Binnen een dag tijd zakte dat tot onder 400 euro."



Het theater verzon Club Luxor: intieme voorstellingen in een clubsetting met drankjes en borrelhapjes. "Dat loopt goed en daar zijn we heel blij mee. Maar het is niet genoeg om alles overeind te houden".

Ontheffing

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft bepaald welke instellingen een ontheffing krijgen op de coronamaatregel dat er maar dertig man naar binnen mogen.



"Onze aanvraag staat nog uit. We hopen op een snel antwoord", zegt Van Kaam. Het Luxor Theater had net voor het uitbreken van de crisis een ambitieus beleidsplan 2021-2024 ingediend. "We gaan al onze doelen behalen! Maar er zit even een kink in de kabel...".