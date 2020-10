Erasmus MC over tekort virusremmer: 'Patiënten langer in ziekenhuis'

Door het landelijk tekort aan de virusremmer remdesivir, moeten coronapatiënten nu gemiddeld vier dagen langer in het ziekenhuis blijven. Dat zegt Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker van het Erasmus MC. Sinds afgelopen weekend is er in Nederland een ernstig tekort aan het medicijn.

"Het tekort heeft te maken met de piek waarin we nu beland zijn," zegt Hunfeld. "Nederland had een bepaalde hoeveelheid van het middel toegewezen gekregen, maar daar zijn we nu doorheen."

In het Erasmus MC zijn de voorraden sinds zondag op. "Patienten die een kuur volgden, kunnen die nog afmaken. Nieuwe patiënten kunnen we helaas niet meer behandelen met de virusremmer."

Volgens Hunfeld herstellen patiënten met ademhalingsproblemen sneller door toediening van het medicijn. Ook is er in veel ziekenhuizen een tekort aan de ontstekingsremmer dexamethason, maar daar zijn volgens Hunfeld voldoende alternatieven voor.

Druk op afdeling

Als gevolg van het tekort aan remdesivir duurt het langer voordat een patiënt hersteld is, waardoor ook de druk op de afdeling toeneemt. "Want intussen blijven er nieuwe patiënten bijkomen." Gemiddeld ligt een patiënt met virusremmer elf dagen in het ziekenhuis, zonder vijftien.

Hunfeld vindt dat het nieuws over het tekort dinsdag "nogal ongenuanceerd" in de media werd gebracht. "Alsof het geen problemen gaat opleveren, maar dat is wel degelijk het geval." Een goed alternatief voor remdesivir is er volgens haar nog niet.

Remdesivir is oorspronkelijk een medicijn tegen ebola, ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Gilead. In juni keurden de Europese medicijnautoriteiten het middel ook goed voor gebruik bij coronapatiënten die met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis liggen.

Europese Commissie

Een woordvoerder van het ministerie van VWS noemt het tekort "heel erg vervelend". Nederland zou er al weken over in gesprek zijn met de Europese Commissie, die de virusremmer centraal inkoopt en de verdeling over de EU-lidstaten regelt. Of andere Europese landen ook kampen met een tekort is volgens het RIVM en VWS onduidelijk.