Albert (84) en Corry (88) verdwijnen in de schaduw van een enorm nieuw hostel

In een zijstraat van de drukste uitgaansstraat van Rotterdam, de Witte de Withstraat, is - in alle stilte - de bouw van een nieuw hostel goedgekeurd. Er moet ruimte komen voor meer dan 115 slaapplekken, tot grote schrik van omwonenden. Die vinden dat de buurt nu al bezwijkt onder de drukte. En directe buren verdwijnen in de schaduw van de hoge muren. "De hele ruimte die je ziet, die gaat teniet. We kunnen de wolken niet meer zien."

Rob Graumeier woont in de Eendrachtsstraat, naast het pand dat wordt gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe hostel. Graumeier is bouwkundige en verdiepte zich in de plannen voor het hostel. Wat blijkt: het nieuw te bouwen pand wordt veel dieper dan de gevel van de rij huizen, de 18 meter hoge achtermuur komt ver de tuin in. Dat ontneemt niet alleen veel daglicht van de buren, het toekomstige hostel komt op maar twee meter afstand van de achterburen, Albert (84) en Corry (88) Rollé.

Albert en Corry wonen al zo'n 50 jaar in de Boomgaardstraat, de straat achter de Eendrachtstraat. "Nu hebben we gehoord dat er een hostel gebouwd gaat worden van 18 meter hoog en twee meter van onze slaapkamer en keuken af", zegt Albert. "Dat is heel vervelend, vult Corry aan, "want het licht is zo belangrijk, heerlijk is dat. Maar ja, het gaat allemaal zo donker worden." Corry is bang dat het gebrek aan licht grip op haar stemming krijgt.

Niks gehoord

Het paar is erg geschrokken van de nieuwbouwplannen. "Waarom hebben ze ons dat niet verteld? Dan kun je je erop voorbereiden. Niks gehoord, niks, niks, niks", zegt Corry. De twee kregen het te horen van de buurman, op de verjaardag van Albert. "Anders hadden wij het niet geweten", zegt Albert.

"We zijn een beetje, ik zal niet zeggen depressief, maar we zijn niet gelukkig", zegt Albert. Corry vult aan: "Je staat ermee op 's ochtends, dan denk je eraan en dat is niet lekker. Het is altijd bij ons."

Volgens de plannen komt het hostel tot iets voor het balkon van het echtpaar. Ook de sloop van het oude pand met alle herrie die daarbij komt kijken, zien de oudjes niet zitten. Verhuizen zien ze niet meer zitten, Albert en Corry hebben zoveel fijne herinneringen aan het huis. Zelf kwamen ze uit een huis waar de kinderen een slaapkamer moesten delen. In dit huis hadden hun twee jongens hun eigen slaapkamer. "Die waren zo gelukkig!"

Bezwaar

Een groep van bijna 30 omwonenden heeft bij de rechtbank bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het hostel. Achterbuurman Rob Graumeier heeft zich vastgebeten in de plannen en alles boven water gehaald. De vergunning om te bouwen is al gegeven. Er komen 115 slaapplaatsen, beneden in de lobby is ruimte voor 39 mensen. Van de brandweer mogen er maximaal 154 personen tegelijk in het hele hostel aanwezig zijn.

Graumeier heeft bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd, om te voorkomen dat er beslissingen worden genomen voordat de beroepsprocedure is afgerond.

Ook hij krijgt een 18 meter hoge muur langs zijn tuin. Daarnaast maakt Graumeier zich zorgen om de overlast van herrie en afval. Er komt bijvoorbeeld geen rookruimte in het nieuwe hostel, dus de jongeren zullen op de stoep gaan roken. Ook is er geen plek voor een beheerder als aanspreekpunt voor mogelijke overlast.

Hij krijgt steun van Jim Pedd van de gebiedscommissie Centrum. Hij maakt zich er hard voor de balans tussen levendigheid en leefbaarheid terug te krijgen. "Hoe ga je om met de toename van horeca, hotels, short-stay? Daar willen we een balans in. We zijn bang dat dit het zoveelste is om die balans weer richting de levendigheid en niet leefbaarheid duwt."