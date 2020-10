Volleybalsucces voor Sliedrecht Sport in Rijnmond Sport

In Rijnmond Sport is er dinsdag aandacht voor de volleybaldames van Sliedrecht Sport en de hockeydames van Victoria. Sliedrecht Sport wist afgelopen zondag in een lege sporthal in Ede voor de vierde keer op rij de Nederlandse Supercup te veroveren. De ploeg van Vera Koenen won met 3-1 van Eurosped.