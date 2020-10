Goederenvervoerders blij met erkenning maar nog niet gerustgesteld

"Dit is de eerste keer dat we vanuit de politiek enige erkenning krijgen voor onze problemen," is de reactie van goederenvervoerder Dennis de Roo op het maandag verschenen rapport over de problemen met de Rotterdamse Havenspoorlijn. "Maar daarmee zijn onze problemen voorlopig nog niet opgelost."

De directeur van Distri Rail maakt zich al jaren druk over het achterstallige onderhoud en de vele verstoringen op de veertig kilometer lange goederenspoorlijn tussen Kijfhoek en de Maasvlakte. In een door een onafhankelijk onderzoeksbureau opgesteld rapport worden deze klachten nu onderschreven. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemt het een kritisch rapport en stuurt aan op een aanpak.



ProRail geeft aan de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de achterstanden in de infrastructuur te gaan wegwerken. De spoorbeheerder zegt daar drie tot vier jaar voor nodig te hebben, en dat zit de goederenvervoerders niet lekker.

De Roo: "In de tussentijd blijven we dus met een gevoelige Havenspoorlijn zitten waar storingen voor kunnen komen. De logistieke processen kunnen daardoor niet goed doorgang vinden."

Blusvoorziening

Zo is de blusvoorziening in de Waalhaven pas aan het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar gereed. "Let wel, gedeeltelijk gereed! Hiermee kunnen we een gedeelte van het emplacement weer gebruiken om te rangeren met gevaarlijke stoffen, maar niet het gehele emplacement. Een datum voor de volgende aanpassing om het gehele emplacement te kunnen gebruiken is er niet."

De goederenvervoerder uit Rhoon is wel te spreken over het instellen van een integraal verantwoordelijk management. "Hierdoor kunnen lokale problemen ook direct lokaal aangepakt worden, zonder eerst de hele molen door te moeten, zoals nu het geval is."

Prijzen

De conclusies uit het rapport zijn eerder al besproken met de goederenvervoerders. Toen is gewezen op de scheve prijs-kwaliteit-verhouding. "Waar in Duitsland de politiek de prijzen zo stabiel mogelijk probeert te houden, zien we in Nederland een stijging. Voor 2021 wil men +2,2% doorvoeren. Dit is natuurlijk belachelijk gezien de staat van de infra en de huidige corona toestanden," aldus de Roo.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft toegezegd hier 2 december tijdens spoorgoederentafel op terug te komen.