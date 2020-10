Feyenoord en andere regioclubs houden zich koest op laatste transferdag; 'BMI' naar AZ

De regioclubs hebben zich op de laatste dag voor het verstrijken van de transferwindow koest gehouden. Dinsdagavond om 23:59 is de Nederlandse transfermarkt gesloten. Feyenoord's technisch directeur Frank Arnesen liet eerder al weten dat Feyenoord klaar was op de transfermarkt en er dus geen spelers meer bij zouden komen.

Trainer Dick Advocaat heeft de laatste dagen veelvuldig aangegeven nog wel een spits te willen toevoegen aan de selectie, maar daar is geen geld voor. Er is ook geen concrete aanbieding meer binnengekomen voor een speler van Feyenoord en dus blijft aanvoerder Steven Berghuis gewoon bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben zich deze transferzomer versterkt met Conteh, Diemers, Linssen, Teixeira en Spajic.

Harroui blijft

Henk van Stee van Sparta zei eerder vandaag ook al dat er zeker geen speler meer bijkomt en dat er voor 95 procent ook geen speler meer vertrekt. Alleen Abdou Harroui werd nog veel in verband gebracht met FC Groningen, maar ook op de laatste dag hebben de Groningers niet voldaan aan de gewenste transfersom van Sparta.

Sparta raakte de afgelopen week Mohamed Rayhi kwijt aan Al-Batin, maar wist zich te versterken met Wouter Burger van Feyenoord en Mario Engels van Sandhausen. "Met deze selectie moeten we het gaan doen. Bovendien is Reda Kharchouch bijna terug en dus worden we er sterker op'', aldus Van Stee, die in totaal tien nieuwe spelers naar het Kasteel wist te halen.

Maandag liet ook Ferry de Haan van Excelsior al weten klaar te zijn op de transfermarkt en geen wijzigingen meer te verwachten en dat bleef ook zo. Dit betekent dat het enkel bij de late komst van aanvaller Dylan Seys - die wordt gehuurd van Excelsior Moeskroen - blijft en dat er geen extra verdediger naar Kralingen komt.

Ook FC Dordrecht hield het voor gezien op deze laatste transferdag. De Dordtenaren waren echter de voorgaande weken al druk bezig en sluiten de transferwindow af met maar liefst zestien nieuwe spelers.

Martins Indi naar AZ, Dervisoglu naar Twente

Op de laatste dag keerde ook een oude bekende terug naar Nederland. Bruno Martins Indi keert voor het eerst sinds juli 2014 terug op de Nederlandse velden. De 28-jarige verdediger verliet destijds Feyenoord voor ruim zeven miljoen voor FC Porto. De voormalig international zat bij Stoke City op een zijspoor en wordt nu voor één seizoen verhuurd aan AZ.

Eerder op de dag werd bekendgemaakt dat Halil Dervisoglu ook vanuit Engeland tijdelijk terugkomt naar Nederland. De oud-Spartaan tekende vorig seizoen bij Brentford en kan hier nog niet op een vaste basisplaats rekenen. Deze hoopt de 20-jarige jeugdinternational van Turkije wel te vinden bij FC Twente, dat hem voor één seizoen huurt.