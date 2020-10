Rustige laatste dag voor Feyenoord en Sparta op de transfermarkt

Zowel Feyenoord als Sparta verwachten geen inkomende of uitgaande transfers meer. Dinsdagavond om 23:59 sluit de Nederlandse transfermarkt. Feyenoord's technisch directeur Frank Arnesen laat weten dat Feyenoord klaar is op de transfermarkt en er dus geen spelers meer bijkomen. Trainer Dick Advocaat heeft de laatste dagen veelvuldig aangegeven nog wel een spits te willen toevoegen aan de selectie, maar daar is geen geld voor.