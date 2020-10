Hockeydames Victoria nog puntloos, maar strijdvaardig

De Rotterdamse hockeydames van Victoria zitten in de hoek waar de klappen vallen. Na de afgelopen jaren succesvol te zijn geweest met twee promoties op rij, komen ze nu voor het tweede jaar uit in de Hoofdklasse. Dit seizoen is er nog geen wedstrijd gewonnen en staat Victoria na zes wedstrijden stijf onderaan met nul punten.

Vorig seizoen stond de ploeg van Lennard Poillot een na laatste, maar omdat de competitie vanwege corona niet werd afgemaakt spelen de dames van Victoria weer op het hoogste niveau. Ondanks de laatste plaats denkt Victoria wel wat toe te voegen aan de Hoofdklasse.

De vraag is of de dames van Victoria dan wel wat te zoeken hebben in de Hoofdklasse. "We kunnen elke wedstrijd alle ballen weg gaan rammen en vervolgens geen laatste worden, maar dat past denk ik niet bij deze club", vertelt trainer Lennard Poillot.

Laatste eindigen wordt wel met de week realistischer. Victoria staat dus na zes duels nog altijd op nul punten. Poillot: "Natuurlijk willen we niet degraderen, maar we willen ook gewoon beter worden en normaal blijven hockeyen."

Zo denkt aanvoerder Daphne Voormolen er ook over: "Ik blijf liever op dit niveau hockeyen, zodat we met opgeheven hoofd het veld af kunnen lopen dan dat we voor de goal gaan parkeren." Het risico van dit spel is wel dat je tegen veel tegengoals en nederlagen aan kunt lopen. Op een kwart van de competitie wordt dat pijnlijk duidelijk: nul punten uit zes wedstrijden, 28 goals geïncasseerd en maar vijf doelpunten gemaakt.

Ondanks de harde realiteit houden de Rotterdammers hoop: "Ons droomdoel is zonder play-outs in de Hoofdklasse te blijven. Ik denk dat we de komende weken het team zijn waar iets van te verwachten valt, maar daarvoor moeten we als team en individu beter worden. Op deze manier hopen we ook meer mensen aan Victoria te binden", aldus Voormolen.

