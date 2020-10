'Als we het bij dit advies zouden houden, draagt niemand meer een mondkapje aan het einde van de week'

Nu het coronavirus weer sneller om zich heen grijpt, is er sinds maandag een dringend advies om mondkapjes te dragen op middelbare scholen. Dit advies geldt voor alle middelbare scholen in Nederland, dus ook in de regio Rijnmond. Hoe is dit gegaan de eerste dag? Reporter Manon van Koppen belt rond in de regio.

Op het Veenoord VMBO in Rotterdam hadden ze afgelopen vrijdag een mail gestuurd naar de ouders van de leerlingen, om ze te informeren over het mondkapjes advies. De conciërge van de school vertelt dat de eerste dag eigenlijk erg goed is verlopen. “Voor de zekerheid hebben wij hier wel mondkapjes liggen, voor het geval de leerlingen ze zijn vergeten. Maar eigenlijk hadden de meeste leerlingen ze zelf bij zich. Veel leerlingen kwamen de school uit gelopen met een mondkapje op aan het einde van de dag.” Veel weerstand was er volgens de conciërge niet vanuit de leerlingen.

Zo lang mogelijk fysiek onderwijs

April van Loenen, de algemeen directeur van de Melanchthon scholengemeenschap, geeft aan dat 90-95% van de leerlingen gewoon een mondkapje droeg. “Als kinderen het mondkapje niet bij zich hebben, gaan we eerst het gesprek aan en geven we er eentje mee. We leggen dan uit dat we zo lang mogelijk fysiek onderwijs willen realiseren en we het echt met z’n allen moeten doen. Als we dan uitleggen dat het dragen van een mondkapje daaraan kan bijdragen, snappen leerlingen dat vaak wel.” Van Loenen heeft gezien dat er soms vanuit ouders of leerlingen weerstand is. “Het is niet onze taak als school om mensen te overtuigen van het dragen van een mondkapje, daar is het een advies voor.” De scholengemeenschap heeft als doel dit met elkaar te doen zonder dwang. “Soms moet je accepteren dat er nou eenmaal mensen zijn die zich niet aan adviezen willen houden,” Zegt van Loenen.

Verplichting

Maar op het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland zijn er nog meer maatregelen genomen dan alleen een advies. Volgens directeur André van Herk is het met de middelbare scholieren een kwestie van groepsdruk. Hij zegt hierover: “Je merkt wel dat het geen verplichting is. Het opzetten van een mondkapje gebeurt in de ene klas massaal en in de andere klas zijn de leerlingen wat terughoudender. Ik denk dat de sociale groepsdruk bij de scholieren een belangrijke rol speelt hierin. Als er eenmaal leerlingen weigeren, gaat de rest daarin mee. Als we het bij dit advies zouden houden, draagt niemand meer een mondkapje aan het einde van de week.”

De medezeggenschapsraad van de school heeft daarom dus ook besloten om het dragen van een mondkapje op te nemen in het schoolreglement. “We kunnen met een verplichting de leerlingen iets dwingender aanspreken. Nu vragen we vriendelijk of ze willen ‘meedoen’ met het dragen van een mondkapje. Als we het verplicht maken, kunnen we vragen: ‘Hey, waar is je mondkapje gebleven?’ En bovendien omdat het dan een verplichting is, kan de discussie worden vermeden. Een bijkomend doel van het verplicht maken van de mondkapjes is dat de groepsdruk dan wordt omgedraaid. Als je dan als enige geen mondkapje draagt, val je buiten de boot.” Sancties zijn nog niet bekend. Van Herk wil dit voorkomen en denkt dat dit niet nodig gaat zijn.