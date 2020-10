2 van 32 Rotterdamse moskeeën volgt advies om dicht te gaan

Onder SPIOR vallen 32 van de 38 moskeeën in de stad. De moskeeënkoepel gaf maandagavond het advies om vrijdag dicht te blijven en een streep te zetten door het vrijdaggebed. Volgens directeur Bouimj zijn er nog nauwelijks gevallen van coronabesmettingen in moskeeën, maar hij wilde het zekere voor het onzekere nemen: "Elke besmetting is er één te veel." Een dag later blijken twee moskeeën daar gehoor aan te geven.



"We hebben eigenlijk drie groepen. De eerste groep gebedshuizen gaat dicht, de tweede groep blijft open met maximaal dertig personen en de derde groep, voornamelijk de grootste moskeeën, blijven helemaal open", legt Bouimj uit. Daar geldt dan bijvoorbeeld wel een mondkapjesplicht en worden mensen naar een plek begeleid.

Reden om de deuren niet te sluiten, zijn voor moskeeën bijvoorbeeld hun belangrijke functie als opvang voor families van overledenen. "Hun tegenargument bij het dichtgaan is dat mensen dan thuis of in zalen samenkomen. Ook gaat het aan voorlichting ontbreken als zij wegvallen. Zij hebben gezegd: doordat wij open zijn, zorgen we er juist voor dat mensen onverwacht bezoek niet zomaar thuis ontvangen."

Hoewel het advies blijft staan, snapt de SPIOR-directeur de overwegingen ook. "We hebben er al veel uitgehaald, zoals dat veel moskeeën alsnog hebben besloten om maar maximaal dertig mensen te gaan en mondkapjes te verplichten."

"Ik denk dat de overheid die dertig man ook gaat hanteren. Grote moskeeën zullen dan niet openblijven voor dat aantal. Dan zullen meerdere moskeeën denk ik automatisch dichtgaan."