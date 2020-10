Sliedrecht Sport verovert in lege hal de vierde Supercup op rij

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zondag de Nederlandse Supercup gewonnen. In een spannende wedstrijd gaf het merendeel aan kwaliteit bij de Sliedrechters de doorslag en versloegen ze Eurosped met 3-1. De tiende prijs op rij kon alleen niet gevierd worden met de fanatieke aanhangers van Sliedrecht. Ondanks de feestvreugde was er dan ook een dubbel gevoel na afloop.

"Zo'n Supercup wil je voor publiek spelen; daar doe je het voor. Maar nu sta je in een lege hal en dat maakt alles anders", vertelt coach Vera Koenen. Ana Rekar, speelster van Sliedrecht Sport, mist de aanwezigheid van supporters ook: "Ik vind het heel jammer. Het brengt zo'n andere sfeer met zich mee. Het klappen, juichen en meedoen in rally's is wat ik het meeste mis. Het kan alleen niet anders, want gezondheid is het belangrijkst".

Het was dus een bijzondere finale van de Supercup. Ook omdat deze strijd normaal gesproken over één wedstrijd wordt uitgevochten tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Maar dit jaar niet, omdat er door de afgebroken competitie van vorig seizoen geen kampioen was. Daarom werd er voor gekozen om de Supercup in toernooivorm te spelen.

Dat ging Sliedrecht goed af. Een dag eerder versloeg Sliedrecht Sport in de halve finale VC Sneek overtuigend met 3-0, waardoor ze een plek in de finale bemachtigden. In dat duel trof de ploeg van Koenen Eurosped. De eerste set ging verrassend met 24-26 naar de dames uit Vroomshoop. Daarna leek Sliedrecht wakker geschud en wonnen de volgende drie sets met 25-17, 25-21 en 25-18. Daarmee was de overwinning binnen en konden ze de vierde Supercup op rij vieren.

De eerste prijs is alvast binnen. Zaterdag begint voor hen het echte als de competitie van start gaat met een uitwedstrijd bij Apollo 8.