Open blijven heeft financieel geen zin, maar toch gooit deze horecaondernemer zijn zaak niet dicht

Dat het slecht gaat met de horeca wist iedereen al langer. Maar voor veel ondernemers dreigt nu een nieuw dieptepunt en daardoor spelen veel van hen met de gedachte om dicht te gaan. Toch wil Hell De Hofnar in Vlaardingen openhouden.

"Wij hebben een maatschappelijke functie. Wij zitten op locaties in steden waar we een soort herbergfunctie hebben. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid naar ons publiek toe, maar financieel kan het eigenlijk niet meer."

De horecaondernemer gaat verder: "Wat wij veel horen is dat mensen het samen zijn met vrienden en familie missen. Dat is een behoefte waarin wij altijd voorzien: Het ontmoeten van nieuwe mensen en het aanhalen van banden met mensen die je kent. Mensen zijn sociale dieren en dat is wat men nu mist."

Hell is zich bewust van de maatschappelijke functie die de horeca heeft en zijn rol daarbinnen. Maar om die reden koste wat het kost openblijven doet hij niet. "Er zal een moment komen dat we de deuren toch moeten sluiten en dat we zullen moeten wachten op betere tijden."

Ook persoonlijk gaat de huidige situatie hem zichtbaar niet in de koude kleren zitten. Op de vraag hoe het met hem gaat, reageert hij licht geëmotioneerd: "Het is een zware strijd. We proberen elke dag onszelf te motiveren om het beste te doen. We proberen er te zijn voor ons publiek en onze collega's. Maar leuk is anders. Er zijn tijden geweest dat het ondernemen in de horeca leuker was dan nu."