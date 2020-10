Studenten tureluurs door online onderwijs, maar moeten toch zo verder

Veel studenten zijn wel klaar met het online thuisonderwijs en snakken naar fysieke lessen. Maar het protest van vorige week, online en op het Museumplein in Amsterdam, gaat daar geen verandering in brengen. Op de hogeschool InHolland Rotterdam zitten 5500 studenten en zij zullen het voorlopig nog hoofdzakelijk met online lessen moeten stellen. De coronaregels en het stijgende aantal besmettingen in Rotterdam laat een versoepeling niet toe.

"Met pijn in mijn hart blijft het tachtig procent thuisonderwijs en twintig procent fysiek op school", zegt locatiedirecteur Nahied Reswani. Ze begrijpt de studenten heel goed en snakt net als haar docenten en medewerkers zelf ook naar veel meer fysiek onderwijs.

Maar ze kan niet anders. "Meer les op school kan helaas niet. We hebben te maken met richtlijnen van het RIVM en regels van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daar moet ik rekening mee houden omdat het bijdraagt aan de gezondheid van ons allemaal."



Voor mij was dat online thuisonderwijs een hel, ik was bijna gestopt student InHolland

Tijdens de lockdown in het voorjaar vonden veel studenten het nog wel een heerlijk idee om vanuit bed de lessen te volgen, maar inmiddels begint het vervelend te worden en zit het een voortgang van de studie in de weg. "In het begin dacht ik: 'lekker, thuis op bed'. Maar het is lastig om je thuis te concentreren. En naar school gaan is een ervaring en dat hoort erbij", zegt studente Shanty.

Ze windt er ook geen doekjes om. "Voor mij was dat online onderwijs echt een hel. Ik was bijna gestopt, totdat een docent me weer een beetje moed inpraatte." Ze houdt vol maar kan thuis niet goed studeren, met vier zussen en een broertje.



Ik zou heel graag hun wens tegemoet komen maar helaas de gezondheid staat voorop directeur InhHlland Rotterdam

Meerdere studenten hebben de locatiedirecteur een mail gestuurd dat ze moeite hebben zich thuis te concentreren en meer les op school willen. Thuis is het te druk, zes uur lang op je beeldscherm staren om alle lessen te volgen is heel intensief en de stof is lastiger te volgen. Studenten beginnen zich zorgen te maken of ze achterstand oplopen en soms haken ze door deze omstandigheden ook af. "Het is lastig, maar ik hoop dat ik het volhoud", zegt studente Julie.

De hogeschool InHolland verwacht deze herfst en winter door te moeten gaan met tachtig procent online lessen en twintig procent op school. En dat betekent dat per dag maximaal 1500 mensen het gebouw in kunnen, terwijl dat normaal 7000 studenten en medewerkers zijn.



Ze mogen alles lenen om online de lessen goed te kunnen volgen directeur InHolland Rotterdam

InHolland doet er alles aan om de kwaliteit van het online onderwijs steeds verder te verbeteren en ook studenten die het thuis lastig hebben te ondersteunen. "Ik heb het gebouw opengehouden voor studenten die thuis écht niet konden leren en studenten mogen alles lenen, zoals laptops en apparatuur, om hun onderwijs online goed te kunnen volgen", zegt de locatiedirecteur.

Via enquêtes ontvangt de hogeschool InHolland feedback van studenten en pakt zo ook knelpunten aan. De studenten leggen zich noodgedwongen neer bij de boodschap dat ze voorlopig hun studie nog online moeten volgen. "Je kan maar beter positief blijven en er het beste van maken", zegt student Jeremy.