Het huis van Ruby was een snelcursus Rotterdamse jazzgeschiedenis

Een museum dat vertelt over de Rotterdamse jazzgeschiedenis. Dat kan gewoon in een huis in Vreewijk in Rotterdam-Zuid. De 83-jarige Jazzfanaticus Ruby R. Kamerbeek verzamelt al zestig jaar jazzmemorabilia. Nu moeten hij en zijn collectie door een renovatie door de woningcorporatie tijdelijk verhuizen.

Zo makkelijk gaat dat niet. Het huis is volgeplakt met posters, foto's en schilderijen. Allemaal tastbare herinneringen die van de muren gehaald moeten worden. De invloed van Ruby in de jazzscene was groot: hij had een jazzkapsalon op Katendrecht, was mede-oprichter van een jazzcafé en organiseerde

jazzconcerten. "Ik heb veel mensen kunnen inspireren met jazzmuziek", zegt Ruby.

Rechtzaak

Er moest zelfs een rechtszaak aan te pas komen. Ruby heeft die verloren en daarom moet het huis nu eind van de maand leeg zijn. Ruby en zijn vrouw Conny zijn al begonnen met inpakken. Ze krijgen hulp van Linda Malherbe en Joop Reijngoud van Verhalenhuis Belvédère.

Volgens Linda is het huis van Ruby een museum dat het verhaal van de stad vertelt. "Kleine menselijke verhalen zitten in huizen. Dit is een huismuseum en daar zijn er nog veel meer van." In december komt er een expositie in het verhalenhuis over het levenswerk van Ruby.