Albert Schweitzer ziekenhuis sluit deel operatiekamers en opent extra corona-afdeling

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht zet een deel van de reguliere zorg stop om te voorkomen dat de patiëntenstroom vastloopt. Het ziekenhuis zit dinsdag met dertig coronapatiënten ver boven de grens die geldt voor 'coronafase 2'. Volgens het systeem van patiëntenspreiding tussen de ziekenhuizen geldt voor het ASZ in die fase een maximum van negen coronapatiënten in de gewone kliniek en drie op de IC.