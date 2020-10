Actie voor asielzoekers van 'We gaan ze halen' is mislukt

De groep die maandagmorgen vanuit Rotterdam naar het Griekse eiland Lesbos vertrok om asielzoekers op te halen, denkt niet dat die hulpactie nog gaat lukken. De groep charterde een vliegtuig om 189 mensen uit opvangkamp Moria op te halen, maar het vliegtuig werd in beslag genomen. Ze willen hun actie in Nederland voortzetten.

Rijnmond sprak dinsdag aan het einde van de middag met activist Johannes van den Akker. Hij was een dag eerder vol hoop uit Rotterdam vertrokken, maar al snel werd die hoop de bodem ingeslagen. Het zelfgecharterde vliegtuig werd weggeleid naar Athene en daar in beslaggenomen. De groep is daarna per veerboot naar Lesbos doorgereisd, maar kunnen daar niets.

"Ik ben nu in het oude Moria wat totaal afgebrand is", vertelt Johannes. "Gesmolten tenten, allerlei medische dossiers en dingen die overal dwarrelen. Het is een grote bende, een chaos. Wat je vooral ziet is dat het zo ongelofelijk opgepropt was. Het kamp was ooit bedacht voor 2.500 tot 3000 mensen. Uiteindelijk zaten er 13.000 mensen. Je ziet aan alles dat het hier een grote paniek was, toen die vuren hier waren."

Moria brandde begin september volledig af, vermoedelijk doordat bewoners van het kamp brand hadden gesticht. De ruïne maakt duidelijk indruk op Johannes. Hij heeft het in het telefoongesprek moeilijk om zijn gedachten op een rijtje te krijgen. "Mijn hoofd is vooral even bij wat hier aan de hand was." Ook is het voor hem amper te bevatten dat een paar honderd meter verderop een nieuw opvangkamp uit de grond wordt gestampt, dat volgens hem ook op een nog beroerdere plek ligt.

Plan mislukt

Het kabinet stemde eerder in om 100 kwetsbare asielzoekers uit Moria naar Nederland te halen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ook vindt de actiegroep 100 mensen te weinig, daarom reisde ze zelf maar af naar Lesbos. Het plan was om 189 mensen, de eersten van in totaal 1000, vast mee naar Nederland te nemen. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

"We zijn natuurlijk ons vliegtuig kwijt, dus we zullen wat anders moeten regelen. Plus dat de autoriteiten op verschillende manieren hebben laten blijken dat ze absoluut niets met ons willen en dat die deal met het kabinet van die 100 vluchtelingen nog steeds heel hard op tafel ligt. Daar zijn we eigenlijk best wel boos over."

Gevolgd door politie

"Sinds we zijn aangekomen, worden we de hele dag gevolgd door politiemensen. Waar we ook gaan en of we ons nou opsplitsen of niet, we worden continu geschaduwd. Ze willen ons in de gaten houden wat we van plan zijn."

Een plan B opzetten lukt ook niet doordat de Griekse politie ze blijft volgen. "We zijn met veel mensen hier op het eiland aan het bellen, maar het is vanwege die politie ook moeilijk om met ze aan tafel te zitten. Wij brengen ze dan mogelijk in gevaar omdat ze dan met ons worden geassocieerd. Blijkbaar hebben wij op dit moment gewoon een hele slechte naam hier. Dus wij moeten heel voorzichtig zijn met de ontmoetingen die wij kunnen hebben."

Nederland doet niets

Ondanks de tegenslagen is Van den Akker er nog steeds van overtuigd dat het weghalen van de asielzoekers van kamp Moria hard nodig blijft. "Dat moet wel. Als wij dat dan niet mogen doen met ons vliegtuig, dan moet Nederland maar gewoon zelf een vliegtuig sturen. Duitsland en Frankrijk hebben wel een nette afspraak gemaakt tussen de overheden."

De actievoerder houdt in ieder geval hoop. "Ik denk niet dat we morgen terugvliegen met 189 vluchtelingen, maar ik hoop wel dat die deal doorbroken wordt, want het kan niet zo blijven."

Woensdagavond is er een demonstratie in Den Haag met de oproep: 'No more Moria', benadrukt hij nog. De leus verwijst naar 'niet nog een keer zo'n kamp, stuur dan zelf een vliegtuig'. De actiegroep op Lesbos heeft live contact met de demonstratie. Donderdag vliegen ze terug naar huis met een ander vliegtuig.