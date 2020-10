Herman van der Graaff (77) overleden: 'Feyenoord was geen onderdeel van zijn leven. Het wás zijn leven'

Herman van der Graaff is dinsdag na een kort ziekbed overleden. Van der Graaff zette zich vijftig jaar in voor Feyenoord en de Feyenoord Academy. "Met het overlijden van Herman van der Graaff verliezen Sportclub Feyenoord en Feyenoord Rotterdam meer dan een voetbalman pur sang", laat de voetbalclub weten.

Van der Graaff begon op zijn dertiende bij Feyenoord. Hij speelde in de C-, B- en A-afdeling en als senior in het zesde tot en met het twaalfde. Na zijn voetbalcarrière was Van der Graaff vrijwilliger bij Sportclub Feyenoord en Feyenoord Rotterdam in diverse rollen. "Feyenoord was geen onderdeel van zijn leven. Het wás zijn leven."

In 2016 legde Van der Graaff zijn dagelijkse werkzaamheden neer, maar hij bleef nog altijd betrokken bij de club. Op 1 augustus werd uitgebreid stilgestaan bij het feit dat Van der Graaff vijf decennia bij Feyenoord betrokken was.