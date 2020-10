Op deze plekken in de regio zijn de meeste automobilisten geflitst

De flitspaal op de N57 bij Goedereede richting Stellendam heeft in het tweede tertiaal van 2020 de meeste mensen geflitst van alle flitspalen in de regio. Maar liefst 12.501 automobilisten liepen daar tussen 1 mei en 31 augustus een boete op voor te hard rijden. Negentig mensen reden door rood.

Deze flitspaal bij hectometerpaal 23,9 heeft daarmee ook de top-3 van de provincie Zuid-Holland gehaald. Alleen flitspalen op de N207 in Waddinxveen (13.502) en op de N211 in het Westland (12.887) flitsten meer hardrijders. De ruim 187 flitspalen in Zuid-Holland flitsten bij elkaar in totaal bijna 337.000 mensen.

Bij deze tien palen werden de afgelopen maanden de meeste mensen geflitst:

N57, Goedereede richting Stellendam (hmp. 23,9) - 12.501 bekeuringen

N3, Papendrecht richting Dordrecht (hmp. 1,1) - 9.106 bekeuringen

Capelle aan den IJssel, Capelseweg richting A20 - 6.923 bekeuringen

Capelle aan den IJssel, Capelseweg richting Capelle - 6.880 bekeuringen

N209, Bleiswijk richting Bergschenhoek (kruising Heulslootweg) - 5.751 bekeuringen

N57, Goedereede richting Ouddorp (hmp. 23,8) - 5.236 bekeuringen

Rotterdam, John F. Kennedyweg (afrit A16) - 5.594 bekeuringen

N218, Groene Kruisweg richting Spijkenisse (kruising met Borgtweg) - 4.771 bekeuringen

N209, Bleiswijk richting A12 (kruising Heulslootweg) - 4.379 bekeuringen

N59, Oude-Tonge richting Ooltgensplaat (kruising N215) - 4.239 bekeuringen