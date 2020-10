Kattencafé in Dordrecht: 'Veel mensen gelukkig de deur uit'

In navolging van Rotterdam heeft nu ook Dordrecht een kattencafé. Eigenaresse Monique Rozendaal maakt met 'Stripe' haar droom waar. En die van veel kattenliefhebbers. "Geweldig. Het is eigenlijk net alsof je een baby krijgt."

In het centrum van Dordrecht is het splinternieuwe kattencafé gevestigd. Op deze dinsdag, de dag van de opening, is het al lekker druk. Zeven van de acht katten stelen de show bij de bezoekers. De achtste heeft een rustige slaapplek gevonden in de kast achter de toonbank en laat zich nog even niet zien.

"Je komt hier een kopje koffie of thee komen drinken, met eventueel iets lekkers erbij. En dan wonen hier permanent acht katten om de boel te vermaken. Als je kattenliefhebber bent, kom je hier wel aan je trekken", vertelt Monique die het café vernoemde naar haar eigen kat Stripe.

De kriebels

De katten komen uit het asiel in Gorinchem waar goede afspraken mee zijn gemaakt. Vindt een kat zijn omgeving niet prettig, dan kan hij of zij weer terug. Verder is het niet de bedoeling om slapende katten op te pakken. En of ouders een beetje willen letten op al te enthousiaste kinderen. Maar aaien en spelen is meestal geen enkel probleem.

Monique Rozendaal werkte jarenlang bij een supermarkt tot ze in de ziektewet belandde. "Ik moest wat anders gaan kiezen. Toen ik in Rotterdam het kattencafé bezocht, dacht ik: zou ik dit zelf kunnen doen? Ik kreeg helemaal de kriebels." Ze wist wat haar te doen stond.

Dat werd dus Stripe in de Vriesestraat, op de plek waar vroeger platenzaak Velvet was.

"Het is superleuk", zegt een bezoekster. "Ik ben een kattenliefhebster en vind dit heel leuk voor Dordrecht. Ze zijn heel relaxed, dat is duidelijk."

'Net als een baby'

Haar vriendin straalt van oor tot oor als één van de zachte beestjes bij haar op schoot kruipt. "Ik ben niet met katten opgegroeid, maar heb ze later leren kennen. Nu vind ik ze geweldig. Het is net alsof je een baby krijgt. Daar hield ik in het begin helemaal niet van. Toen kreeg ik een baby en vond ik het toch geweldig."

Blije gezichten dus op de eerste dag van het Dordtse kattencafé. "Een kat te aaien zorgt voor ontspanning. Ik verwacht dat er hier veel mensen gelukkig de deur uitgaan", lacht Monique.