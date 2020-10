ASWH loopt PEC Zwolle mis in hoofdtoernooi KNVB Beker; andere regioclubs wel door

ASWH is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de KNVB Beker te bereiken. In en tegen Staphorst verloor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met 5-2 van de derdedivisionist, waardoor ASWH een onderonsje tegen PEC Zwolle misloopt.

Halverwege de wedstrijd stond het lange tijd 1-1, maar na rust capituleerde ASWH en was de ploeg van Rogier Veenstra niet bij machte om Staphorst van scoren af te houden. Zodoende liep de score hoog op en konden goals van Ismail Yildirim en Joost van Eck de pijn slechts een klein beetje verzachten.

Excelsior Maassluis en Barendrecht door

Van de overige regioclubs was Excelsior Maassluis de enige club die geen verlenging nodig had om zich te kwalificeren. Thuis tegen Ter Leede werd het maar liefst 4-1 dankzij goals van Marius van Mil, Youri de Winter, Redouan Omar Ouali en Nino van den Beemt. De ploeg van Dogan Corneille mag het in het hoofdtoernooi op gaan nemen tegen competitiegenoot Rijnsburgse Boys, waartegen het eerder dit seizoen nog met 2-2 gelijkspeelde in Maassluis.

Derdedivisionist Barendrecht zorgde ondertussen voor een stuntje door tweededivisionist De Treffers te verslaan. Na 90 minuten in Groesbeek stond het nog 1-1 door onder andere een doelpunt van Marouane Bakour, en ondanks dat Barendrecht-speler Yannick Dorst een rode kaart kreeg, wisten ze met tien man nog de winnende te maken. Niels Vorthoren was de gelukkige die vlak voor het einde van de verlenging de 1-2 wist te maken.

Barendrecht mag zich nu in het hoofdtoernooi gaan opmaken voor een onderonsje tegen VV Gemert of Achilles Veen. Zij komen morgen nog in actie.

Capelle heeft penalty's nodig in Friesland

Ook hoofdklasser Capelle, dat moeizaam aan de competitie is begonnen, mag zich opmaken voor het hoofdtoernooi. In het Friese Buitenpost had de ploeg van Ralph Kalkman penalty's nodig om een beslissing af te dwingen. De zesde Friese penalty werd gestopt door doelman Nelson Konings, waarna Lars van de Wijngaard het afmaakte.

De Slotbewoners wacht in de eerste ronde van de KNVB Beker nu een ontmoeting op eigen veld tegen tweededivisionist AFC.