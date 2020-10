'Sjoemelende Rotterdamse ambtenaren omgekocht met Rolexen, diamanten, dure auto's en motorjacht'

Twee frauderende ambtenaren van de gemeente Rotterdam die in 2018 zijn aangehouden, zijn een 41-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam en een man uit Pernis. Bij de twee zijn peperdure horloges, diamanten, auto's en een motorjacht van vijftien meter in beslag genomen. Dat schrijft dagblad De Telegraaf die zegt over het politiedossier te beschikken. Door hun verklaringen zijn inmiddels nog zeven collega's verdacht van omkoping.

Het sjoemelende duo was bij de dienst Stadsbeheer verantwoordelijk voor de buitenruimte in de stad. Wethouder Van Gils schreef eind juni dat de gemeente voor zeker 1 miljoen euro was opgelicht doordat ambtenaren giften en steekpenningen hadden aangenomen. De verdachte uit Hardinxveld zou zeker 312.000 euro in eigen zak hebben gestoken, blijkt nu. Ook was bij hem thuis volgens de rijksrecherche een dure keuken gratis ingebouwd. Zijn collega uit Pernis liet onder meer zijn tuin en dakkapellen aanleggen.

Extra in rekening brengen

Brabantse wegenbouwers hielpen bij de fraude. De ambtenaren schreven onder meer facturen uit voor werk dat nooit is uitgevoerd. Zo werd volgens de Telegraaf tien tot dertig procent extra aan de rekening gevoegd die de gemeente betaalde. Het geld werd onderling verdeeld.

De verdachten Peter van den H. uit Hardinxveld en Cor D. uit Pernis werden in 2018 uitgebreid gevolgd en onder meer afgeluisterd door de politie. Het balletje ging rollen toen de fiscus vraagtekens had bij de aanvraag van een belastingvrijstelling voor sponsoring van Peter van den H. die geregeld de Alpe d'HuZes fietste voor kankeronderzoek. De belastingdienst schakelde de Rijksrecherche in.

'Onderdeel van de cultuur'

Bij de politie hebben ze volgens de Telegraaf uitgebreid verklaard over de grootschalige fraude op het Rotterdamse stadhuis. Zo zouden ze hebben gezegd dat het aannemen van steekpenningen onderdeel was van de 'cultuur' op het stadhuis en dat er dikke enveloppen met geld rondgingen.

Het dagblad citeert uit een politietap: "Als ik nu verdacht word van corruptie en dat gaat lopen. Ja jongens, dát kan wat worden. Want sowieso heel de gemeente Rotterdam is zo corrupt als de kolere", aldus Peter van den H. uit Hardinxveld.

Het duo is in 2018 ontslagen. Dat gebeurde dit jaar ook met drie collega's, tegen wie een onderzoek was gestart nadat de Rijksrecherche de gemeente had ingelicht over de verklaringen van Peter en Cor. Ook vier andere ambtenaren worden nog onderzocht. Het fraudebedrag zal dan ook zeker nog oplopen, erkende Van Gils eind juni al.