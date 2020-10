Nachtmerrie oudere vrouw wordt werkelijkheid: inbreker staat dreigend aan haar bed

In een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Schiedam heeft woensdagnacht een overval plaatsgevonden. Een oudere vrouw lag te slapen toen een man haar bedreigde om waardevolle spullen te geven.

De vrouw is ongedeerd gebleven, maar het is onduidelijk of de inbreker buit heeft gemaakt. De politie heeft zich over het slachtoffer ontfermd.