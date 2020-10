Een val heeft grote gevolgen voor ouderen; zo voorkom je dat je valt

Als je jong bent en je valt, dan is dat meestal niet zo erg. Maar bij ouderen is dat een ander verhaal. Jeanette Caljouw, huisarts in Ridderkerk vertelt bij Radio Rijnmond over de gevolgen van vallen op latere leeftijd en hoe je dat kunt voorkomen.

"Ouderen vallen makkelijker dan jongeren, omdat ze minder evenwicht hebben en zichzelf minder makkelijk opvangen", vertelt Caljouw. "Als je jezelf niet goed opvangt, dan breek je ook makkelijker wat. Als je wat breekt op latere leeftijd, dan heeft opereren andere consequenties dan wanneer je jong bent."

Huisartsen spreken volgens Caljouw over ouderen wanneer mensen boven de 80 jaar zijn. "Maar het heeft ook te maken met hoe vitaal je bent. Er zijn mensen van 85 jaar die nog iedere dag op de fiets zitten en van alles nog doen en geheel zelfstandig zijn. Er zijn ook mensen van 75 die heel kwetsbaar zijn en moeilijk uit de voeten komen."

Lichamelijke en fysieke gevolgen

Caljouw geeft een voorbeeld: "Stel je breekt je pols, maar je kan daardoor niet zelfstandig meer blijven functioneren. Dat betekent dat je tijdelijk zorg thuis nodig hebt, of misschien wel elders naartoe moet voor zorg. Dat heeft natuurlijk al een enorme impact."

Maar het kan nog erger, vertelt Caljouw. "Als je bijvoorbeeld je heup breekt, moet je geopereerd worden. Als je als je wat ouder bent, dan is de kans groter dat je daarvan in de war raakt. Die mensen hebben vaak ook daarna heel lang nodig om daarvan te herstellen."

'Nog kwetsbaarder'

De Ridderkerkse huisarts waarschuwt voor blijvende gevolgen na een val van een oudere: "Wat je heel veel ziet bij ouderen die geopereerd moeten worden, is dat het een soort van knik is in hun vitaliteit. Mensen komen nooit zo thuis als voordat ze hun heup braken. Als mensen ouder zijn, of niet heel vitaal meer zijn, dan raken ze sneller in de war van een operatie, narcose of ziekenhuisopname. Daar kunnen ze blijvend last van hebben."

Daarnaast verlies je heel snel je spierkracht, zegt Caljauw. "Veel sneller dan wanneer je jong bent en het kost ook veel meer moeite om dat weer op te bouwen. Dus je wordt nog kwetsbaarder om te vallen."

Voorkomen

Het is volgens Caljauw dan ook heel belangrijk dat je voorkomt dat je valt. Daarom geeft ze vijf tips om dit te voorkomen.

1. Haal kleedjes weg.

"Ik geef dat advies als huisarts heel regelmatig, maar mensen zijn ontzettend gehecht aan hun kleedje. Ze zeggen dan ook: 'Ik ben nog nooit gevallen'. Nee, dat zal best, maar we proberen dat zo te houden."

2. Loop niet op je panty door het huis.

"Draag pantoffels die een klein beetje een stroeve zool hebben als je een gladde vloer hebt. Niet te stroef, want dan ga je daar weer over vallen."

3. Gebruik een rollator.

"Als je een verminderd evenwicht hebt, gebruik dan een rollator. Gebruik hem ook binnenshuis en zorg dan dat je meubels zo staan dat je daar ook met een rollator tussendoor kan. Sommige mensen hebben het huis zo vol staan, daar kan je met de beste wil ter wereld niet met een rollator tussen de meubels door."

4. Wees eerlijk naar jezelf.

"Als je merkt dat het minder gaat, houd daar rekening mee."

5. Ga naar de dokter of opticien als je moeilijker ziet.

"Ga kijken, heb ik een andere bril nodig of heb ik staar en moet ik misschien geopereerd?"

De conclusie van Caljauw luidt als volgt: "Zorg dat wat je kan doen om niet te vallen, dat je dat doet."