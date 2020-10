Slachtoffer getraumatiseerd na straatoverval: 'Ik dacht Petrus bij de hemelpoort te gaan zien'

"Ik dacht: dit wordt kassa, dit wordt hem", besefte het slachtoffer bij de gewelddadige straatroof in de Visserstraat in Dordrecht op vrijdag 11 september. Hij liep rond 22:30 uur samen met een vrouw op straat toen twee personen met mondkapjes van hun fietsen sprongen en één van hen hem met een mes bedreigde. Hij vertelt donderdag anoniem zijn verhaal in Bureau Rijnmond.

Het slachtoffer kreeg een klap op zijn hoofd en verwachtte meerdere messteken in zijn rug te krijgen. "Ik zie Petrus bij de hemelpoort', dacht hij. Maar instinctief ging de man in de tegenaanval. De overvallers renden vervolgens weg.

Het liep gelukkig goed af voor het slachtoffer, maar de overval heeft hem erg veranderd. "Ik heb stressklachten, spanningen, huilbuien, nare herinneringen, straatvrees, flashbacks", somt hij op. Het incident heeft tot op de dag van vandaag een negatief effect op zijn functioneren. "Het verlamt me gewoon. Ook de machteloosheid. Dat zijn dingen die erbij horen. Ik klink vrij rustig, maar van binnen ben ik vrij onrustig."

De man hoopt dat de twee daders snel gepakt zullen worden. "Dit is echt doodsangst. Dit wens je niemand toe." Zelf geeft de man toe vroeger 'geen heilige te zijn geweest'. "Maar dit doe je gewoon niet", sluit hij af.

Bureau Rijnmond

Deze straatroof wordt donderdag om 17:16 uur uitgebreid behandeld in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond. Tijdens deze uitzending worden signalementen van de daders bekend gemaakt.

Naast dit incident in de Visserstraat in Dordrecht is er ook aandacht voor een andere overval. Twee onbekende mannen hebben op zondag 20 september rond 19:10 uur een 18-jarige vrouw beroofd aan de Viottakade in Dordrecht. Het slachtoffer liep klappen op en werd van haar tas en telefoon beroofd. De politie zoekt getuigen van deze overval. Ook daarover zie je meer in de komende uitzending van Bureau Rijnmond.