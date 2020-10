Het weer van vandaag: wisselvalligheid voert de boventoon

Op deze woensdag komen allerlei weertypen voorbij. Er is een afwisseling van zon, wolken en een paar buien. Het is in grote gedeelten van de regio 14 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

In de loop van de avond zal de bewolking toenemen. Later gaat het regenen. Het is dan 11 graden en er is dan een vrij krachtige tot krachtige zuidenwind in onze regio.

Donderdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het zal dan 16 graden worden, met een vrij krachtige tot lokaal harde zuidwestenwind. Tot en met zaterdag is het weer uitermate wisselvallig. Pas in het weekend komt de zon ook meer in het weerbeeld voor. De temperatuur zakt dan wel naar 13 graden.