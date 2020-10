Gestreste docent doet haar verhaal: 'Door corona het is onderwijs on demand geworden'

Leraren in het voortgezet onderwijs ervaren veel stress in hun werk tijdens coronatijd. Aan de ene kant omdat er veel collega's ziek zijn, maar ook vanwege het grote aantal zieke leerlingen en de constante dreiging van het coronavirus. Hanneke Stengs, docent aardrijkskunde en Engels aan het Penta College in Spijkenisse, is daar één van.

Op haar school hebben niet veel docenten het coronavirus opgelopen. Een handvol, zegt Stengs. Wel zit tien procent van de leerlingen thuis, doordat zij milde klachten hebben of dat familieleden corona hebben of contact hebben gehad met mensen die het coronavirus hebben.

Onderwijs on demand

Maar de lessen gaan door. Niet alleen voor de leerlingen in de klas, maar ook voor de tieners die noodgedwongen nu thuis moeten zitten. Daarom staat tijdens de lessen van Stengs de laptop aan, zodat de leerlingen vanuit huis mee kunnen luisteren.

Het contact met de leerling is erg veranderd, merkt Stengs op. "Het is laagdrempelig geworden. Leerlingen appen en mailen makkelijk. Tot middernacht zitten zij nog huiswerk te maken, waarna ze een mailtje eruit gooien. Het gaat 24/7 door."

Stengs werkt al dertig jaar in het onderwijs en weet zij dat ze een grens moet trekken met haar werk. "Maar je wilt leerlingen helpen. Dan kruip je weer achter de laptop en ga je de berichten beantwoorden. Het is meer dan vroeger geworden." Volgens de docente ervaren meerdere collega's deze problemen sinds het coronavirus. Ook ín de klas ervaart Stengs meer stress.

Terwijl zij contact probeert te maken met de kinderen die thuis zitten, heeft de docente aardrijkskunde en Engels ook leerlingen die in de schoolbanken op haar moeten wachten. "Het is allemaal 'on demand' geworden. 'Ik ben er: dus ik wil les.' Misschien bedoelen zij het allemaal niet zo, maar je bent toch de docent die goed les wil geven."

Bij een onvoldoende klimmen leerlingen al meteen weer in de pen. "Als er een onvoldoende is gehaald, dan vragen ze meteen waarom dat zo is." De leerlingen benadrukken dan dat zij hun best hebben gedaan. "Het voelt dan als een soort verantwoording", vindt Stengs.

'Heb je kunnen streamen?'

Stengs is moe en heeft veel praktische dingen aan haar hoofd. "Aan het einde van het schooljaar volgt de afrekening. Je wilt dat de kinderen gekregen hebben wat ze nodig hebben: goed onderwijs."

Op het Penta College is er volgens Stengs ruimte voor deze klachten van docenten. In de pauze zoeken de leraren elkaar op. "De gesprekken gaan niet meer over thuis of je hobby: het gaat alleen nog maar over de lessen. Of je bijvoorbeeld nog hebt kunnen streamen in je les. Het is een constante stroom van informatie over hoe je dit moet aanpakken."

Stengs vreest dat door de stress het tekort aan leraren gaat toenemen. "Hopelijk komen we uit deze crisis, waardoor we niet minder docenten hebben. Er zijn scholen waar al tekorten waren. Als dit zo door gaat: de stress en het extra werk dat erbij komt. Ik hou mijn hart vast."

Maar Stengs blijft positief: "Ik doe het werk nog altijd met plezier!"