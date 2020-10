Deze moskee laat vrijdaggebed ondanks negatief advies toch doorgaan

De Rotterdamse Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) adviseert moskeeën in de stad om de komende tijd geen vrijdaggebed te organiseren. Slechts twee moskeeën geven daar gehoor aan. Centrum De Middenweg in Rotterdam laat het vrijdaggebed in Rotterdam ook doorgaan.

"Dat we zijn aangesloten bij een koepelorganisatie, betekent niet dat die namens ons spreekt", benadrukt Zakaria Buhktari, vrijwilliger van de moskee. "We houden de overheid en de ontwikkelingen rondom corona nauwlettend in de gaten. Dat is een beetje de leidraad die we hanteren."

Ook moeten de lokale overheid en het bestuur van de moskee geen problemen zien. Verder gebruikt Centrum De Middenweg een app, waarmee bezoekers geregistreerd worden. Ook mogen niet meer dan dertig personen de moskee in.

"Die app helpt ons enorm. We hebben in de loop van de afgelopen maanden veel ervaringen opgedaan", blikt Buhktari terug. Hij ontwikkelde ook deze app. "Als moskeeën daartoe in staat zijn, dan moeten zij dit doen naar hun achterban. Als zij dat niet kunnen, dan lijkt het me beter om gehoor te geven aan de oproep van SPIOR."

Buhktari denkt dat 'een goed verhaal nodig is' om het contact met God eventueel te beperken, limiteren of zelfs stopzetten. Wel heeft hij begrip voor de moskeeën die wél gesloten blijven. "Wij houden ons aan de regels van de lokale overheid. SPIOR heeft een bepaald advies gegeven. We faciliteren het goed en hebben ons keihard ingezet om het allemaal mogelijk te maken. Zodoende hebben we besloten om verder te gaan, met natuurlijk een lager aantal bezoekers."