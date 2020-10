Bruno Martins Indi naar AZ en Dordt haalt keeper van Marseille

Na het succesvolle WK van 2014 in Brazilië, waar Nederland derde werd, verkaste Martins Indi van Feyenoord naar FC Porto. In 2016 vertrok hij naar Engeland naar Stoke City, dat toen nog in de Premier League speelde. Inmiddels is de club uit Stoke-on-Trent gedegradeerd naar het Championship.

Op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt haalde FC Dordrecht nog een keeper. De 20-jarige Franse talentvolle keeper Ahmadou Dia wordt gehuurd van Olympique Marseille.