Verdachte in zaak rapper Feis ontkent moord

Rotterdammer Silfano M. ontkent dat hij op 1 januari 2019 rapper Feis heeft doodgeschoten. Hij zegt dat hij aanwezig was in hetzelfde café als Feis, maar dat hij niet heeft geschoten.

M. zegt dat hij nog nooit een wapen in handen heeft gehad. Verder wil hij geen verklaringen afleggen.

De 26-jarige Rotterdammer staat vandaag en morgen terecht voor de dood van Feis. De broer van de rapper raakte zwaar gewond bij de schietpartij. Het is onbekend wat de aanleiding is geweest.

M. staat ook terecht voor een beschieting op de A20 bij de afslag Schiedam, in december 2018. Daarbij werd een automobilist beschoten, maar de kogel bleef steken in de stoel van de bestuurder.

Justitie komt donderdag met de strafeis tegen de verdachte.

In het café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam waren veel bezoekers aanwezig. Meerdere getuigen hebben aan de hand van foto’s Silfano M. als schutter aangewezen.

Rond vijf uur in de ochtend zou er een ruzie zijn geweest, waarbij een wapen was getrokken. Cafégangers gingen naar buiten en toen zou onmiddellijk zijn geschoten.

Ondergedoken in Kerkrade

Getuigen hebben ook beschreven dat de schutter een petje ophad. Voor het café is een petje gevonden met het DNA van de verdachte.

M. heeft na de schietpartij enige tijd ondergedoken gezeten in Kerkrade. “Mijn foto stond al snel op social media. Ik wilde niet weer onschuldig opgepakt worden. Ik was in paniek.” De verdachte is eerder in verband gebracht met een moordzaak, maar daar was geen bewijs voor.

De verdachte zegt dat hij Feis en zijn broer Bilal niet kende. De rechter vraagt bij herhaling wat hij dan wel heeft gedaan in het café als hij niet heeft geschoten, maar daar wil M. niets over zeggen. Hij wil ook niet vertellen met wie hij daar was.

Nieuwe woning

De moeder van Feis las een slachtofferverklaring voor in de rechtszaal. “Mijn hart is leeggetrokken. Feisal was mijn zoon, vriend, maatje. Ik vraag steeds waarom? Waarom was dit nodig?” Ze sprak Silfano M. toe als ‘monster, lafaard en psychopaat’. “Ik hoop dat je levenslang krijgt.”

De moeder vertelde dat haar andere zoon, Bilal, lange tijd voor zijn leven heeft gevochten op de Intensive Care. “Van de artsen mochten we niet vertellen dat zijn broer dood was, want ze waren bang dat hij dat niet zou overleven. We hebben Feisal begraven zonder dat Bilal het wist, zonder dat hij afscheid van hem heeft kunnen nemen.”

Zijn vriendin vertelde dat zij en Feisal net de sleutels van hun nieuwe woning hadden gekregen, waar ze op 2 januari zouden intrekken. “Ik voel me leeg en eenzaam in het huis. Hij had er nog zoveel muziek willen maken. Feisal was meer dan een rapper: een muzikant, een creatieve geest, een echte man, onze superman.”