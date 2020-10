De 'Rotterdamse' marathon start zondag niet bij de Erasmusbrug, maar bij jouw voordeur

Tot dusver is 2020 een teleurstellend jaar voor marathonlopers, omdat de grote loopevenementen zoals de Rotterdam Marathon vanwege het coronavirus werden afgelast. Maar om dit jaar toch nog een marathonbeleving mee te maken, wordt op zondag 11 oktober een NN Running Day georganiseerd.

Lopers kunnen dan de hele, de halve of een kwart marathon lopen. Hoe? "Virtueel", zegt Mario Kadiks, directeur van de Rotterdam Marathon en organisator van de NN Running Day. De hardlopers kunnen via een speciale app deelnemen aan De Running Day en die zorgt ervoor dat hardlopers zonder dat ze bij elkaar komen toch virtueel een marathon met elkaar kunnen lopen.

"Stel dat iemand uit Rotterdam en iemand uit Amsterdam samen willen lopen, dan kunnen ze, weliswaar op andere plekken, tegelijkertijd aan dezelfde marathon starten", legt Kadiks uit. "Je krijgt via de app te horen wat bijvoorbeeld het verschil is tussen jouw tijd en de tijd van degene met wie je loopt."

Lee Towers

De start en finish van de marathon is bij de voordeur. De app vraagt naar je postcode en afhankelijk van de afstand die je wil lopen, krijg je de beste route die je kunt afleggen. "Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende grote loopevenementen die zij virtueel kunnen lopen", vertelt Kadiks. Naast de Rotterdam Marathon kunnen hardlopers bijvoorbeeld ook kiezen om via de app de Marathon Eindhoven of de Singelloop Utrecht te lopen.

"In Rotterdam wordt je, zoals gebruikelijk bij de start, begeleid door Lee Towers. Dus zorg dat je oortjes bij je hebt en je telefoon goed opgeladen is. Onderweg krijg je allerlei feitjes en word je aangemoedigd, je krijgt je tussentijden door en je gemiddelde snelheid, maar ook de positie die je hebt vergeleken met mensen die elders in het land dezelfde afstand lopen en op dezelfde tijd gestart zijn."

Omdat er geen afgezet parcours is, raadt Kadiks de deelnemers aan om zich te laten begeleiden door iemand op de fiets die af en toe een flesje water kan aanreiken.



Loopt u komende zondag mee? Wij horen graag hoe u deze virtuele parcours heeft beleefd. Deel uw ervaringen met ons via: nieuws@rijnmond.nl