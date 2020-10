Veiligheidsregio in overleg met minister over kosten noodhospitaal Ahoy

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is in overleg met minister Hugo de Jonge over de financiële afhandeling van het noodhospitaal in Ahoy. Verzekeraars weigeren op te draaien voor de kosten.

Het zou gaan om een bedrag van rond de acht miljoen euro. Dan gaat het om de huur van Ahoy en de verbouwing tot noodhospitaal. De 82 bedden zijn uiteindelijk niet gebruikt.

Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet al weten dat de financiële afhandeling vooraf werd bestempeld als een probleem dat later opgelost zou worden. "Ik ben trots dat we een voorzitter van de veiligheidsregio hebben, burgemeester Aboutaleb, die op dat moment de knoop heeft doorgehakt: we gaan niet wachten, we nemen nú een besluit. Rotterdam is voorbereid dat als al die patiënten hier komen, dat er niemand op straat ligt. En over geld praten we later."



Eerder werd al duidelijk dat de verzekeraars weinig trek hadden om op te draaien voor de kosten van het noodhospitaal. De verbouwing was niet besproken in het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Ook de verzekeraars maken deel uit van dat overleg.