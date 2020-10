Neptunus maakt zich in herfstweer klaar voor Holland Series: 'Deze voelt niet minder belangrijk'

Curaçao Neptunus had eigenlijk dinsdagavond nog een wedstrijd op het programma staan tegen titelconcurrent L & D Amsterdam Pirates. Maar omdat beide ploegen al verzekerd zijn van een plekje in de Holland Series - de finale van de Honkbal-hoofdklasse - besloten beide teams zich op zichzelf voor te bereiden op het einde van een apart seizoen.

De regen valt met bakken uit de hemel wanneer we Neptunus-coach Ronald Jaarsma vragen naar zijn verwachtingen van deze Holland Series, die zaterdag begint met de eerste wedstrijd in Rotterdam. "Zoals je ziet is het maar goed dat we vandaag niet spelen. De weersverwachtingen en het feit dat de competitie al gespeeld is, hadden er toe geleid dat wij besloten om de wedstrijden af te blazen. Zodoende kunnen we ons allebei nu goed voorbereiden op de finalewedstrijden."

Ingekort seizoen

En daarmee is het einde in zicht van een seizoen dat in eerste instantie nooit leek te kunnen beginnen. In april begint normaliter het honkbalseizoen, maar het coronavirus gooide ook hier roet in het eten. "Dat was voor ons extra vervelend, want we waren helemaal klaar en ineens zaten we drie maanden stil", legt werper Misja Harcksen uit, die echter de titel ook in dit ingekorte seizoen nog steeds serieus neemt. "Winnen verveelt nooit, zelfs niet onder deze omstandigheden."

Want die omstandigheden waren heel anders. Het seizoen werd ingekort en richting het einde van de play-offs werd bekend dat ook bij het honkbal - net zoals bij alle andere sporten - geen fans meer welkom zijn. Maar ingekort seizoen of niet, zoals verwacht waren Curaçao Neptunus en L & D Amsterdam net als vorig jaar de beste teams. "Dit seizoen hebben we driemaal gewonnen en één keer verloren", zegt Jaarsma, die er echter weinig waarde aan hecht. "Dit zijn wedstrijden op zich, dus ik denk niet dat wij daar een voordeel uit kunnen halen."

Beschikbaarheid

Toch blijft corona mogelijk als een heet hangijzer boven de Holland Series hangen. Eerder dit seizoen werd L & D Amsterdam namelijk gedwongen om wedstrijden uit te stellen vanwege meerdere besmettingen, terwijl het bij Neptunus bij één geïsoleerd geval bleef.

"De gezondheid staat natuurlijk voorop en wij blijven ook ontzettend alert", legt Neptunus-coach Jaarsma uit. "Maar feit is wel dat de regels zo zijn dat iedereen met een snotneus niet mag komen, en je daardoor mogelijk belangrijke spelers moet gaan missen. Dat maakt het wel anders, maar iedereen moet daarmee om zien te gaan."

"En ach, er zijn veel mensen die het nog veel zwaarder hebben", zo relativeert de coach. "Wij kunnen in ieder geval spelen en dat is het belangrijkste. En nu kunnen we hopelijk alsnog in dit bizarre seizoen onze twintigste titel pakken." En dat is iets wat Neptunus vorig jaar niet lukte, nadat Amsterdam een 3-0 achterstand omboog in een 3-4 overwinning. "Ditmaal maken we het hopelijk gewoon direct in vier wedstrijden af", sluit Harcksen met een glimlach af.

Bekijk hierboven een uitgebreider interview met Curaçao Neptunus-coach Ronald Jaarsma en werper Misja Harcksen.