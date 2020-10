Jazz-icoon Benjamin Herman: ‘De stad is stil zonder Jules’

In december is het een jaar geleden dat Deelder stierf. Herman kende hem goed: ze maakten vaak muziek samen en hij was een huisvriend. "Het is anders geworden in de stad sinds Jules er niet meer is", zegt hij.

"Ik denk heel vaak aan hem. Het is een groot gemis. Ik mis hem en wij missen ‘m allemaal."

Helemaal zonder Deelder hoeft Rotterdam niet verder, benadrukt Herman. "Gelukkig heeft hij ons veel mooie boeken nagelaten. YouTube staat bovendien vol met prachtige filmpjes." Glimlachend: "Hij heeft wel zijn best gedaan om een goede stempel te drukken."

Benjamin Herman praat daarnaast onder andere ook over stoppen met roken, zijn geboorteland Engeland en techno muziek.

