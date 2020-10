Capellenaar vast voor het bedreigen van abortusklinieken met 'gruwelijke filmpjes'

De man verstuurde volgens justitie per e-mail 'gruwelijke filmpjes' naar de klinieken. Daarin waren beelden van afgeslachte mensen te zien. De mailtjes werden door meerdere personeelsleden bekeken.

De man is op 15 september opgepakt in zijn woonplaats Capelle aan den IJssel. De arrestatie is nu pas naar buiten gebracht in belang van het onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie werkte de man alleen.

De raadkamer van de rechtbank heeft het voorarrest van de man met 90 dagen verlengd.

In de afgelopen maanden is gesproken over een demonstratieverbod rondom abortusklinieken. Burgemeesters hebben opgeroepen om dat landelijk te regelen. Rotterdam werkt met een 'bufferzone' rond de kliniek, waar ook geen actie gevoerd mag worden.