Mario Engels: 'De speelstijl van Sparta past goed bij mij'

"Ik ben een technische speler, hou van acties maken en dribbelen. In de Tweede Bundesliga wordt iets anders gevraagd, dat werkte niet goed. Daarom past dit beter bij mij, denk ik."

Mario Engels is zelfverzekerd en met een doel naar Rotterdam gekomen. Het vorige seizoen stond hij onder contract bij Sandhausen. En hoewel hij behoorlijk wat wedstrijden speelde, was dat vooral als invaller. Een inschattingsfout, zo zegt hij achteraf.

"Sparta had al langer interesse in mij. Dit speelde al toen ik bij Roda JC vertrok (in 2019 red.) maar toen kon ik uiteindelijk in mijn eigen land spelen, bij Sandhausen. Maar ik heb daar niet de hoeveelheid speeltijd gekregen die ik had gewild, begon veel op de bank. Nu wil ik weer veel spelen en plezier in het voetballen hebben."

Gesproken met oude bekenden en landgenoten

Bij Sparta wordt Engels herenigd met twee spelers die hij nog kent uit het verleden. Met aanvoerder Adil Auassar speelde hij samen bij Roda JC en daarvoor zat hij tegelijkertijd met Tom Beugelsdijk bij FSV Frankfurt.

"Met Auassar heb ik veel contact gehad. Natuurlijk doe je dat als je van club wisselt. Wij hadden bij Roda al goed contact en ik heb dingen gevraagd over de club, de stad en de trainer. Dat is logisch. Hij heeft louter positieve dingen gezegd, dat gaf mij nog meer zekerheid. Het feit dat ook Beugelsdijk hier speelt, die ken ik nog van FSV Frankfurt, maakt het nog makkelijker om hier te settelen."

Ook spelen er bij Sparta twee landgenoten van Engels: Lennart Thy en reservedoelman Maduka Okoye. "Lennart Thy stuurde mij direct een bericht via Instagram. Hij heette mij hartelijk welkom en zij blij te zijn dat er nog een Duitse speler is gekomen. Met Maduka Okoye heb ik nog niet gesproken, want hij zit nu bij het nationale team. Maar in het voetbal begrijpen spelers elkaar toch al snel en als je dezelfde taal spreekt, gaat dat nog gemakkelijker."