Zwijndrecht: geen opvolger voor gesloten coffeeshop Xpresso

Er komt voorlopig geen nieuwe coffeeshop in de gemeente Zwijndrecht. Onder de huidige mogelijkheden heeft burgemeester Van der Loo liever geen vervangende coffeeshop.

Vorig jaar werd Xpresso gesloten nadat duidelijk werd dat de vorige directeur fraude had gepleegd. Lokale politieke partijen hadden de gemeente gevraagd om na te denken over een opvolger.



De gemeente had al aangegeven op zoek te zijn naar een kleinschalige coffeeshop. Daarbij werd de voorkeur gegeven aan een shop met een beperkte klantenkring, alleen uit Zwijndrecht.

Juridisch is het niet mogelijk om iedereen van buiten Zwijndrecht te weigeren in de coffeeshop. Daarnaast bestaat de landelijke regel dat alle Nederlanders toegang kunnen krijgen tot een coffeeshop.

Alternatieven

De gemeente heeft daarna mogelijke alternatieven bekeken: een niet-commerciële coffeeshop (zoals voorheen), een commerciële coffeeshop of helemaal geen.

Uiteindelijk werd voor het laatste gekozen. "Zolang de achterdeur van een coffeeshop illegaal blijft en deze omgeven zal zijn met allerlei vormen van steeds zwaardere criminaliteit acht het college dit de beste optie", schrijft de burgemeester.

Pas als de aangekondigde proef met gereguleerde wietteelt is afgerond, wil de gemeente een vergunning afgeven. Maar die proef kan vier tot vijf jaar duren.

De gemeente wijst er verder op dat het aantal meldingen rond drugsgerelateerde overlast sinds de sluiting van de coffeeshop is gedaald van 129 meldingen in 2019 naar vijftig meldingen in de negen maanden daarna.

Gedoogd

Xpresso was zeventien jaar geleden een van de eerste officieel gedoogde coffeeshops van Nederland. In november van vorig jaar werd aangifte gedaan tegen de bestuurder van de coffeeshop omdat hij 300 duizend euro in eigen zak zou hebben gestoken.

Korte tijd later heeft justitie ook een inval gedaan in de coffeeshop.