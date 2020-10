Alle ziekenhuizen in de regio schalen reguliere zorg af

Alle ziekenhuizen in de regio schalen de reguliere zorg af om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Niet-urgente afspraken, operaties en ingrepen worden deels uitgesteld.

Het oplopende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC's in de regio is zo groot dat het de ziekenhuizen niet lukt om de reguliere zorg volledig door te laten gaan. Voor elk ziekenhuis wordt bekeken hoe de afschaling zo goed mogelijk geregeld kan worden.

"Elke patiënt wordt daarover door zijn eigen ziekenhuis tijdig ingelicht. De spoedzorg gaat net als de eerste coronagolf gewoon door", zegt Kuipers. Hij hoopt op begrip uit de samenleving. "De veiligheid voor onze patiënten en in de zorg staat voorop."

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Maasstad Ziekenhuis schaalden de reguliere zorg eerder al af.