Voorlopig geen hotel, maar parkeerterrein op Vrieseplein Dordrecht

De jarenlange plannen voor een hotel op het Vrieseplein in Dordrecht kunnen de ijskast in. De projectontwikkelaar heeft de boel stilgelegd. De gemeente wil niet langer wachten met herinrichting van het gebied aan de rand van het Dordtse centrum. Daarom komt er een parkeerterrein.

Plannen voor een viersterrenhotel in het binnengebied tussen Vrieseweg en Blekersdijk zijn er al meer dan tien jaar. Door uiteenlopende oorzaken liepen ze vertraging op. De ontwikkelaar vindt de coronacrisis genoeg aanleiding om de ontwikkeling van het hotel stil te leggen. De plannen zijn daarmee niet van de baan, maar een investering vindt hij op dit moment te risicovol.

Op het Vrieseplein zit nu ook een parkeerterrein, maar die is in slechte staat en dat is bij velen een doorn in het oog. De gemeente wachtte al die tijd op het hotel voor ze de boel zou gaan opknappen. Nu de bouw daarvan opnieuw is uitgesteld, onderneemt de gemeente actie.

De geplande parkeerplaats aan de achterkant van het hotel wordt vast aangelegd. Op de plek van het hotel komt een tijdelijke parkeerruimte. Die vervangt voor de komende periode de huidige openbare parkeerplaatsen.

Voor de aanleg van de parkeerterreinen worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Die beginnen in de herfstvakantie (vanaf 19 oktober). Het terrein moet voor de kerstdagen klaar zijn.