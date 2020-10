Zzp'ers over corona-carrièreswitch: 'Je kunt meer dan je denkt'

In mei zocht Rijnmond de zzp'ers voor het eerst thuis op. Hij trof Elseline Hokke toen in een piepklein kamertje. Tegenwoordig huist ze in een heuse loods. "Het gaat goed. Het gaat lekker. Ik krijg er ook steeds meer lol in", zegt ze, omringd door koffiezetapparaten.

De kapotte apparaten zijn voor Hokke geen goudmijn, maar Hokke laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Sterker nog; ze wil verder. "Ik ga steeds meer zelf koffie maken. en binnenkort een heuse opleiding tot barista volgen."

Hokke heeft de visagie en het stylen niet voorgoed vaarwel gezegd. "Als mijn normale werk weer opgang komt, heeft dat prioriteit. Want dat brengt wel geld in het laatje." zegt ze lachend.

De coronacrisis haar niet alleen veel gekost. Ze heeft er ook iets van opgestoken. "Je kunt veel meer dan je denkt en dat is heel leuk."

Topzomer

Met Wongsomenawi is het anders gelopen. Hij is gestopt met het verkopen van ijs, omdat de reclamebussines weer is aan getrokken. Maar hij heeft wel een topzomer gehad in zijn ijscowagen. "We hebben shifts gedaan. De ene keer reed ik erin en de andere keer iemand anders. Het was leuk om te doen"

Nu het reclamewerk zich weer opstapelt, stapt Wongsomenawi niet meer achter het stuur van de ijscowagen. Hij weet nog wel een goede bestemming voor de bus. "We willen 'm heel graag in een museum plaatsen als symbool voor de coronaperiode. Wij hebben geleerd dat je moet aanpakken en niet stil moet gaan zitten. Dat willen we graag meegeven aan andere mensen, zodat de bus kan inspereren en kan motiveren".