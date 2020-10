Sliedrecht gaat eindelijk bouwen: 'Je moet mensen een plek bieden'

Sliedrecht wil de komende jaren 2500 huizen gaan bouwen. De helft in het dorp en de andere helft in het groen boven de A15 en het spoor. Er wordt al jaren over de bouwplannen gesproken en gediscussieerd. Zonder veel succes, maar voor het eerst sinds tijden lijkt er nu schot in de zaak te zitten.

In september presenteerde het college de toekomstplannen voor Sliedrecht in de kadernota (Koers 2030 - Groei en ontwikkeling) voor de komende jaren. Met hierin ook alle bouw- en groeiplannen. De mdeerderheid van de raad ondersteunt de nota en de visie.

Lange weg te gaan

Het allereerste punt uit de lange to-do lijst van de in maart aangetreden wethouder is het verplaatsen van de voetbalvereniging naar de andere kant van het spoor.

Daar wordt al meer dan tien jaar over gebakkeleid. Maar Goverde wil uiterlijk over vier jaar op het nieuwe voetbalveld staan. De benodigde grond zou inmiddels in het bezit van de gemeente Sliedrecht zijn. "De voetbalvereniging wacht al zo lang. Dit wil ik graag aanpakken."

Op straat wordt er wisselend gedacht over de bouwplannen. Veel mensen zijn blij dat er extra woningen bijkomen, maar willen wel dat het dorpse karakter van Sliedrecht bewaard blijft. Ook zijn er zorgen over het bebouwen van de polder.

Zo hoopt postbezorger Hans dat het groen blijft aan de andere kant van het spoor. "Ik fiets door de polder tijdens mijn werk. Het ziet er prachtig uit: koeien, de wei. Het is mooi groen en ik vind dat het zo moet blijven."