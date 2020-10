Abdessamad in het zonnetje gezet voor reddingsactie bij zware mishandeling: 'Hij heeft veel erger voorkomen'

De wijkagent in Rotterdam-Ommoord heeft woensdagmiddag een beveiliger van winkelcentrum Binnenhof in het zonnetje gezet. Abedassamad greep vorige maand in om het slachtoffer van een zware mishandeling te beschermen. "Door zijn snelle handelen is nog veel erger voorkomen", zegt wijkagent Arjan van Heusden.