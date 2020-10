Rotterdamse radio studenten geselecteerd voor de Dutch Media Week

Sander Breukhoven, Gerco de Wit en Lars Horselenberg, die tevens reporter is voor SOW Rijnmond, zijn door de hogeschool gekozen om de locatie Rotterdam te vertegenwoordigen tijdens de Dutch Media Week. ‘’Toen ik gevraagd werd, vond ik dat zo tof om te horen dat ik meteen ja heb gezegd’’ vertelt Sander. Hij heeft vorig jaar ook hogeschool Inholland vertegenwoordigd op het evenement. “Het zag er toen wel iets anders uit. Vorig jaar waren er nog drie andere scholen die meededen. Er was toen echt een battle waar Inholland als winnaar uit kwam. Door de corona crisis zijn er dit jaar geen andere opleidingen die mee doen” aldus de tweevoudig deelnemer.

Het thema van de uitzendingen is, net als vorig jaar, de toekomst. Het programma heet daarom future proof radio. Dit vullen de studenten op verschillende manieren in. ‘’Wij hebben er voor gekozen om radio te maken alsof het 2025 is’’ zegt Sander Breukhoven. Gerco en Lars gooien het over een andere boeg. Zij gaan kijken naar de ontwikkelingen in het radiolandschap en hoe radio in de toekomst zal klinken. “Voor ons is het de eerste keer dat we meedoen” vertelt Lars. ‘’Wij zijn gevraagd naar aanleiding van een eerder radioproject met de Wereldhavendagen. Gerco en ik hebben toen samen de eindredactie gedaan en dat was een geslaagde samenwerking’’ aldus de SOW reporter.

“Maar dat is niet de enige reden om mee te doen” vult Gerco hem aan. “Ik vind het belangrijk om te laten horen dat radio nog steeds leeft. Het leeft niet alleen bij ouderen, maar ook bij de generatie die is opgegroeid met spotify. Daarnaast is radio ook gewoon een geweldig medium. Je vertelt een verhaal en iedere luisteraar heeft daar zijn of haar eigen beeld bij, dat is magisch.”