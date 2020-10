SOW op de radio #1 - de kennismaking

SOW Rijnmond is opnieuw gestart met het maken van nieuwsitems voor jongeren. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag om 13:45 zal een reporter te horen zijn in de show van Ruud de Boer op radio Rijnmond.

Tijdens de show bespreken we de dingen die wij meemaken als stagiaires bij Rijnmond. Ook spelen we ‘’De minuut van Ruud’’ waarin wij Ruud een beetje bij de tijd houden en hij ons meer leert over vroeger.

Dit keer hoor je Lars bij Ruud in de studio, zij hebben het over belangrijke nieuwsitems en de introductie van SOW Rijnmond.