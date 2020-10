Slapeloze nacht? Stap uit bed en kijk naar Mars!

Kun je niet slapen vannacht? Kijk dan vooral even naar buiten. Mars is met het blote oog altijd al waarneembaar, maar vooral vanavond en morgen kun je de planeet extra goed zien. Die kans krijg je in 2033 pas weer.

"Mars en de aarde staan iedere 26 maanden dicht bij elkaar", legt de Capelse Artemis Westenberg van de Stichting Explore Mars Nederland uit. "De aarde is de derde planeet vanaf de zon en Mars de vierde. Die maken alle twee hun eigen baan, maar die van Mars is langer. In feite is het zo dat de aarde Mars op een gegeven moment inhaalt en dat is nu: dan staan ze in een rechte lijn van elkaar."

De ene keer is Mars na die 26 maanden beter te zien dan de andere keer. Westenberg refereert naar 2003. "Toen was 'ie echt heel dichtbij. Je ziet dan een soort ster, beetje oranjeachtig."

Het gaat nog steeds om een afstand van zo'n 62,1 miljoen kilometer van de aarde, maar deze avond en nacht is Mars ongeveer 71 procent groter dan normaal aan onze hemel, vertelt Westenberg. "Hij is ook twaalf keer meer helder dan normaal, dus echt flink verlicht. Om 02:30 uur is-ie het best zichtbaar." Je moet daarvoor naar het oosten kijken. Enige dwarsligger vannacht kan de bewolking zijn. "Dat moet wel verdwijnen, anders wordt het niks."

De volgende keer dat Mars zo dichtbij staat én goed te zien is, laat op zich wachten. "Over 26 maanden staat ie een eind verder weg en dat blijft daarna een aantal keren. Maar in 2033 is- ie net zo ver als nu. Twee jaar later gaat daar nog eens vijf miljoen kilometer af, dus dan wordt Mars voor ons nog groter."