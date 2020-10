Schiedams ziekenhuis schrapt operaties van deze week

Het Franciscus Vlietland in Schiedam schrapt de operaties die voor donderdag en vrijdag gepland stonden. Aanleiding hiervoor is de afschaling van de reguliere zorg, om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden.

Spoedoperaties, oncologische operaties, keizersneden en schrijnende gevallen gaan wel door. De situatie voor volgende week wordt nog bekeken, meldt het ziekenhuis.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maakte woensdagmiddag bekend dat alle ziekenhuizen in de regio de reguliere zorg afschalen. Het oplopende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC's in de regio is zo groot dat het de ziekenhuizen niet lukt om de reguliere zorg volledig door te laten gaan.

Voor elk ziekenhuis wordt bekeken hoe de afschaling zo goed mogelijk geregeld kan worden. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Maasstad Ziekenhuis schaalden de reguliere zorg eerder al af.