Verwaarloosde hond Bob Marley is nu 'een klein crimineeltje, maar hartstikke lief'

Hij werd twee jaar geleden gevonden in het Kralingse Bos in Rotterdam en zat toen onder de vlooien en teken. Zijn vacht was vervilt en hij leek wel dreadlocks te hebben. Maar van dat zwaar verwaarloosde hondje Bob Marley is vandaag de dag gelukkig niets meer over.

Dreadlocks en Bob Marley. De link is snel gelegd en de naam van het beestje was dan ook gauw bedacht. Een politieagent vond de verwaarloosde shihtzu in september 2018 en bracht hem naar de dierenopvang in Vlaardingen. Bob kon amper lopen en moest onder narcose van zijn verwilderde vacht worden bevrijd.

Tekst gaat verder onder de foto



Nog geen maand later zag de toekomst er voor hem opeens een stuk rooskleuriger uit, toen zijn nieuwe baasjes Theo en Toska Markussen uit Zwijndrecht op de stoep stonden van de dierenopvang. Inmiddels is het gezin verhuisd naar Burgh Haamstede, samen met zijn hondenmaatje Lady. Hoe oud Bob nu is, moeten we gissen: toen hij twee jaar geleden gevonden werd, schatte men hem tussen de 6 en 9 jaar.



Straatschoffie

Theo Markussen is gek van hem. "Hij is toch werelds. Moet je kijken wat een straatschoffie het is. Beter kan je niet treffen toch?" Bob loopt inderdaad met een zwarte snuit rond, terwijl we nog maar net aan een wandeling door de duinen zijn begonnen.

Toska heeft in het eerste jaar dat Bob bij hen was wel de hulp ingeroepen van een gedragsdeskundige voor honden.

"We hadden toch wel het gevoel dat Bob heel veel angsten in zich had. Een hoop ligt niet aan de hond zelf, maar hoe baasjes met de hond omgaan. Het gaat nu erg goed. Hij blaft nog wel, is waaks, maar hij is superlief."

En Bob is ondeugend. Het echtpaar heeft een keer stiekem door het raam staan kijken toen Bob zich onbespied waande. "Hij is heel braaf als we erbij zijn, maar als we er niet bij zijn zien we hem dingetjes van tafel stelen", zegt Toska.

Theo heeft er veel lol om. "Dat hoort toch ook een beetje bij hem. Hij moet toch een deugniet zijn." Toska vult lachend aan: "We zeggen altijd dat het een klein crimineeltje is. Maar hij is hartstikke lief!"