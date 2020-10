Het weer van vandaag: veel wind

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Vanmiddag gaat het overal enige tijd regenen. Het wordt zachter met een temperatuur van 17 graden. De zuidwestenwind neemt toe tot (vrij) krachtig en aan zee tot hard of stormachtig, kracht 5 tot 8.

Vanmiddag bestaat er aan zee kans op zware windstoten tot 80 km/u. Eind van de middag neemt de wind in kracht af en komt uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel droog. De westen tot noordwestenwind neemt sterk af en draait naar het westen- tot zuidwesten. De temperatuur daalt landinwaarts naar 8 graden.

Morgen is er af en toe zon en bestaat er in de middag kans op een bui. In de avond gaat het vanuit het westen overal regenen. Het wordt 15 of 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Het blijft in het weekend en begin volgende week wisselvallig in het Rijnmondgebied met geregeld buien. Met een middagtemperatuur van 13 graden is het aan de frisse kant.