Rechter vonnist over terreurverdachten die grote aanslag wilden plegen en door undercoveragenten werden ontmaskerd

De rechtbank in Rotterdam doet donderdag uitspraak in het proces tegen zes terreurverdachten, die volgens justitie een grote aanslag in Nederland wilden plegen. De mannen woonden onder meer in Vlaardingen en Rotterdam. Tegen de mannen zijn straffen tot twintig jaar cel geëist.

De groep kon worden ontmaskerd door de maandenlange inzet van undercoveragenten. Hun operatie eindigde op een vakantiepark in Weert, waar aan vier leden van de groep kalasjnikovs en bomvesten werden geleverd. Ook kregen ze training in hoe ze de wapens moesten gebruiken.

Sleutel tot paradijs

Wat de vier niet wisten, was dat de wapens vooraf onklaar waren gemaakt, dat de wapenhandelaren in werkelijkheid van de politie waren en dat het vakantiehuisje was volgehangen met camera's om bewijsmateriaal te verzamelen. Op videobeelden is onder meer te zien hoe een van de mannen een kalasjnikov kust en het wapen zijn 'sleutel tot het paradijs' noemt.

Ook bespreekt de groep de tactiek voor de aanslag: drie mannen moeten een festival binnendringen, twee anderen moeten buiten wachten om de vluchtende mensen neer te schieten.

Toen de mannen het park verlieten, stond een anti-terreureenheid gereed om hen in te rekenen. Op andere plekken werden nog eens drie verdachten opgepakt. Ook deed de politie huiszoekingen in huizen in Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen.

Kunstmest

In het huis van hoofdverdachte Hardi N. in Arnhem werd honderd kilo kunstmest gevonden en genoeg chemicaliën voor het maken van een bom.

Volgens justitie had de groep de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis op het oog als doelwit en wilden de mannen als martelaar sterven. "Ze bereidden het eind van hun leven voor en zouden een ongekend aantal slachtoffers hebben gemaakt", zei de officier van justitie.

De laptops van de verdachten stonden vol met IS-filmpjes van aanslagen, executies en onthoofdingen. "Buitengewoon ziekelijk materiaal", vond hij.

Volgens de advocaten hebben de undercoveragenten de verdachten uitgelokt en zouden ze zonder druk van de undercoveragenten nooit zover zijn gegaan.